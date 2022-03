GF Vip, Bortuzzo e Lulù svelano i loro soprannomi in rubrica

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno svelato alcuni dettagli del loro rapporto nel corso di una diretta su Instagram. I due hanno rivelato in che modo si sono salvati nella rubrica dei rispettivi cellulari. Lucrezia ha optato per “Manu Babylove“, mentre il nuotatore ha scelto “Piccola mia” con un cuore viola alla fine. In una recente intervista a Verissimo la principessina ha ammesso che fa sul serio con Bortuzzo: "Ho detto che amo i bambini e non vedo l’ora di averne da Manuel, adesso siamo appena usciti, ma in futuro avremo una bella famiglia con dei piccoletti".