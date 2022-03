Oscar 2022: film in gara, favoriti e anticipazioni della 94esima edizione

Ci siamo. La Notte degli Oscar sta per arrivare. Il 27 marzo , al Dolby Theatre di Los Angeles verranno assegnate le statuette più ambite del mondo del cinema. A condurre un trio di comiche: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes . Poi tante star chiamate a consegnare i premi: da Lady Gaga (snobbata per House of Gucci), a Kevin Costner, passando per Anthony Hopkins e Jake Gyllenhaal.

I film in nomination

A giocarsi l’Oscar più importante, quello di Miglior Film, sono: Il potere del cane, I segni del cuore – Coda, Belfast, Drive my car, Don’t Look Up, Dune, Una famiglia vincente - King Richard, Licorice Pizza, La fiera delle illusioni e West Side Story.

Chi vincerà: è testa a testa tra Il Potere del Cane e I segni del cuore - CODA

Secondo gli esperti, saranno due i film a giocarsi l’Oscar: Il Potere del Cane e I segni del cuore - CODA. Il favorito è il western con protagonista Benedict Cumberbatch, diretto da Jane Campion: entrambi sono in pole position per conquistare rispetivamente anche gli Oscar di Migliore Attore e Migliore Regia. I segni del cuore è la trasposizione americana del successo francese La famiglia Bélier. Occhio all’outsider, Belfast di Kenneth Branagh

Attori e attrici: chi trionferà?

I candidati all’Oscar di Migliore Attore sono: Javier Bardem (A proposito dei Ricardo), Benedict Cumberbatch (Il potere del cane), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom), Will Smith (Una famiglia vincente – King Richard) e Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth). Se la giocano Cumberbatch e Smith. Quest’ultimo sembra favorito per l’interpretazione del padre delle sorelle Venus e Serena Williams. A contendersi il titolo di Migliore attrice sono: Jessica Chastain con Gli occhi di Tammy Faye, Olivia Colman con The Lost Daughter, Penelope Cruz con Madres Paralelas, Nicole Kidman con A proposito dei Ricardo e Kristen Stewart con Spencer. Strafavorita Jessica Chastain.

L’Italia spera con Sorrentino

Paolo Sorrentino punta al bis con È stata la mano di Dio. Dramma Netflix semi-autobiografico, che potrebbe garantirgli un altro Oscar come Miglior film straniero. Dovrà vedersela con Drive My Car (Giappone), Flee (Danimarca), Lunana: a Yak in the Classroom (Bhutan) e La persona peggiore del mondo (Norvegia). Favorito è Drive My Car. L’Italia sarà rappresentata anche Enrico Casarosa, autore del cartoon Luca, e Massimo Cantini Parrini, ideatore dei costumi del film Cyrano.

Dove vedere gli Oscar

L’appuntamento dalle 00.15 è Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky) con il red carpet, le interviste e tutti i commenti. Poi al via le premiazioni dal Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta della cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, sempre dalle 00.15.