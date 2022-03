Maltempo all'Isola dei Famosi: "Situazione brutta, paura per i naufraghi"

L'Isola dei Famosi 2022 deve fare i conti con il maltempo. “La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, piove - ha raccontato l'inviato Alvin su Instagram - A Cayo, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole la situazione è ancora peggio. Abbiamo messo i naufraghi in sicurezza e stanno bene. Ora attendiamo che migliori il tempo. Con la pioggia ai Caraibi la vita diventa più complicata”. Quando la tempesta è scoppiata i naufraghi si trovavano su due isole diverse: da una parte le coppie, dagli altri i concorrenti che giocano singolarmente. Al momento non è dato sapere se siano stati tutti riuniti. Non resta che attendere la nuova puntata condotta da Ilary Blasi in onda su Canale 5 lunedì 28 marzo.