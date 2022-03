Selvaggia Lucarelli condanna Will Smith: "Prima il silenzio e poi..."

A Selvaggia Lucarelli non è piaciuto il comportamento di Will Smith agli Oscar 2022. L'attore, che per la prima volta ha vinto l'ambita statuetta, ha rifilato un pugno al comico Chris Rock che ha ironizzato sull'alopecia di Jada Pinkett Smith. "Prima fanno un minuto di silenzio per la pace in Ucraina, poi Will Smith smolla un pugno in faccia a Chris Rock per una battuta sui capelli rasati della moglie, che ha l’alopecia. Anche agli Oscar aria distesa - ha scritto la giornalista su Facebook - Detto ciò, immagino che il tutto sia stato letto come un gesto maschio, della serie “come ti permetti”. E invece c’è un uomo che ha dovuto rimediare all’offesa con un pugno".