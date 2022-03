Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo agli Oscar 2022: ma c'è un motivo 

Will Smith si è scusato con Chris Rock per averlo schiaffeggiato sul palcoscenico degli Oscar 2022. "Scherzi a mie spese sono parte del lavoro, ma lo scherzo su un problema medico di Jada è stato troppo da sopportare e ho reagito emotivamente", ha detto il neo-premio Oscar per King Richard, definendo "inaccettabile e senza scuse" il suo comportamento. "Voglio farti le mie pubbliche scuse Chris. Ho sbagliato e mi sento imbarazzato. Le mie azioni non sono indicative dell'uomo che vorrei essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza", ha aggiunto l'attore su Instagram.