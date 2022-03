Oscar 2022, lo schiaffo di Will Smith: la confessione della madre

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock , durante gli Oscar 2022, ha lasciato tutti di stucco, compresa la madre dell'attore. Carolyn Bright in Smith ha 85 anni e vive ancora a Philadelphia, la città dove è cresciuto il figlio 53enne. Il padre di Smith, un alcolizzato violento, è venuto a mancare nel 2016, dopo aver divorziato dalla moglie nel 2000. Carolyn ha raccontato di aver indossato una mise elegante per assistere alla cerimonia di premiazione, che ha seguito da casa sua.

"Mai visto mio figlio così"

"Will è una persona molto equilibrata. È la prima volta che l'ho visto esplodere così. Non l'ha mai fatto in vita sua", ha assicurato la donna ad Action News. Carolyn ha confidato di aver sentito il figlio dopo il fattaccio e di avergli consigliato di riposarsi, staccare la spina con una bella vacanza. La Smith è orgogliosa del lavoro del figlio e del premio ricevuto: "Lavora duramente, ho sempre pensato che avrebbe dovuto ricevere un Oscar per ogni film della sua carriera".