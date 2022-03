Mara Venier e la pubblicità dei falsi prodotti dimagranti: "Truffa!"

Mara Venier vittima di una truffa online. La signora della domenica ha denunciato su Instagram una pubblicità che la vede come testimonial di alcune pillole miracolose per dimagrire. "Mai fatta pubblicità a questo prodotto, mai!!! È un fotomontaggio!!! Le mani non sono le mie!!! Una truffa!!!", ha scritto zia Mara su Instagram, ricevendo subito il sostegno di colleghi e follower. Qualcuno ha addirittura commentato: "L'avevo ordinata solo perché ci sei tu". "È una truffa!", ha ribadito la presentatrice. Prima della Venier altre star dello spettacolo sono cadute nella stessa trappola, tra cui Laura Pausini e Katia Follesa.