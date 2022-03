Bortuzzo e Lulù hot: "Così è stata la nostra prima notte insieme"

Continua a gonfie vele la storia d'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, che si sono conosciuti e innamorati all'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo nella quale ha parlato della sua nuova quotidianità con la principessina. L’intesa che si è creata fra i due ragazzi è più forte che mai e Bortuzzo ha dichiarato: “Prima notte insieme senza telecamere? Tutto bene, ma non avevamo dubbi, tra di noi è molto bello, in tutti i sensi. Insomma, è e sarà come speravamo che fosse”.