Bruce Willis malato da tempo: spunta il segreto dell'auricolare!

Bruce Willis costretto ad abbandonare Hollywood a causa di una grave malattia, l'afasia . Si tratta di una grave patologia che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio. A 67 anni l'attore non è più in grado di recitare. L'annuncio dell'ex marito di Demi Moore ha lasciato tutti sotto shock ma pare che nell'ambiente non fosse proprio una novità. Una fonte anonima ha spifferato a Page Six che produttori e colleghi erano da tempo a conoscenza dei problemi di salute di Willis.

L'auricolare segreto di Bruce Willis

"Lo sapevano tutti, il cast e la troupe. Bruce usava auricolari, con il quale ascoltava le battute", ha spiegato l'insider. Non solo: pare che Willis abbia girato gli ultimi film in luoghi non troppo lontani, in modo da avere il sostegno continuo della sua famiglia. In una scena del suo ultimo film, American Siege girato nel 2020, si vede che l’attore indossa un auricolare. Un'altra fonte ha detto alla rivista Ok! che Willis è stato visto con un ricevitore nell'orecchio pure quando ha debuttato a Broadway nel 2015 con Misery. Anche nel 2019 è stato complicato per l'attore portare a termine le riprese del film Glass.

Il supporto della sua grande famiglia

In questi anni così complicati Bruce Willis può contare sul sostegno della sua famiglia allargata. L'ex moglie Demi Moore è molto affezionata all'attuale coniuge di Bruce, la modella Emma Heming. Le due stanno facendo il possibile per aiutare Willis. Non sono da meno le figlie più grandi della star, nate dal matrimonio con la Moore: Rumer, 33 anni, Scout, 30 e Tallulah, 28. Da Emma, sposata nel 2009, Bruce ha invece avuto le piccole Mabel ed Evelyn, che oggi hanno rispettivamente 9 e 7 anni.