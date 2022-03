Chi è Guendalina Tavassi? Fidanzato, social e carriera in tv

Guendalina Tavassi è una nuova concorrente de L’isola dei famosi. Era già stata annunciata come naufraga dall’inizio del programma, circa due settimane fa, ma è probabile che sia rimasta in quarantena causa positività al Covid. Ad accompagnare Guendalina in Honduras ci sarà il fratello Edoardo: i due parteciperanno al reality show come concorrente unico.