Roger Balduino: chi è il nuovo naufrago de L’isola dei Famosi

Roger Balduino: ecco chi è

Nome e Cognome: Roger Balduino

Data di nascita: 1992

Luogo di Nascita: Erechim, in Brasile

Età: 30 anni

Professione: modello

Fidanzata: Roger è single

Figli: Roger non ha figli

Tatuaggi: Roger ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @rogerb92

Roger Balduino: carriera, vita privata e social

Roger Balduino lascia il Brasile, suo paese natale, molto giovane per trasferirsi in Italia, precisamente a Milano. Una volta giunto nel capoluogo lombardo inizia una carriera da modello. Partecipa a varie campagne pubblicitarie di fama internazionale, calcando le passerelle di numerosi e importanti brand. Su Instagram vanta 9374mila follower. Nel 2022 per lui arriva la chiamata de L’Isola dei Famosi, grazie al programma diventerà noto anche al pubblico televisivo. La conferma arriva da lui stesso via social: “Quest’anno farò parte del cast e sono prontissimo e carichissimo a sfidare la natura incontaminata dell’Honduras”.