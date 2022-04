Ilary Blasi: "Chanel? Io e Totti abbiamo pensato di chiamarla Roma"

ROMA - Ilary Blasi è un fiume in piena e torna a parlare in un'intervista a Rai 2 della sua presunta crisi coniugale e del tradimento, già ampiamente smentiti, del marito Francesco Totti: "Ho detto che secondo me è stato frutto di una macchinazione - le parole di Blasi al programma 'Belve' - ma non mi sono mai chiesta chi fosse l’artefice, tanto non avrò mai la certezza. È facile puntare il dito contro i soliti noti". "La vostra storia d'amore potrebbe sopravvivere a un tradimento, dell’una e dell’altro?" le chiede Francesca Fagnani, conduttrice di 'Belve', "No, né dell’uno né dell'altra", è la risposta di Lady Totti, che poi si concede una confessione in merito al nome della secondogenita, Chanel: "Dico la verità, tra i possibili nomi che avevamo previsto c’era anche Roma".