Isola 2022, Vaporidis sbotta in diretta. Luxuria: "Porta rispetto"

ROMA - Ha fatto accendere gli animi il comportamento di Nicolas Vaporidis all'Isola dei Famosi 2022: durante la quarta puntata infatti è stata aspramente criticata la sua scelta di mandare in nomination Laura e Clemente Russo. Durante la diretta la coppia di sportivi hanno accusato l'attore di essere stato "manipolato" da Lory del Santo, asserendo che sarebbe stata proprio lei la prima scelta di Nicolas e che il cambio di decisione si avvenuto solo all'ultimo momento: una scelta che ha visto compromettere il futuro sull'Isola proprio di Clemente e Laura, che perdono al televoto contro Carmen. Vaporidis si dispera: "Ho fatto una cazzata, volevo andassero via Carmen e Alessandro", e viene stuzzicato da Ilary Blasi in studio e da Vladimir Luxuria: "La verità è che a voi piace far vedere le nostre miserie, che litighiamo per un pezzo di cocco. Potevano vedere delle persone che lottavano per la sopravvivenza ma si vede che al pubblico piace il trash" afferma l'attore. "Ma chi sei tu per dire cos'è e cosa non è il trash?", ribatte Vladimir. Vaporidis nel rispondere continua a dire "caro Vladimir", e Luxuria su tutte le furie: "Se parli di rispetto portalo, innanzitutto chiamami cara Vladimir e non caro".