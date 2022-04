Patrizia Bonetti verso l’addio all’Isola: “Si è ustionata”

Patrizia Bonetti sarebbe già su un volo di ritorno per l’Italia. La concorrente de L’isola dei famosi avrebbe riportato delle ustioni piuttosto serie dopo la prova del fuoco della scorsa settimana. Negli ultimi appuntamenti in diretta non era presente. “Si è scottata però sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria”, aveva riferito Ilary Blasi durante il reality show su Canale 5. Non ci sono notizie ufficiali, ma - come scrive Giuseppe Porro su Instagram -, la 25enne è stata costretta a lasciare l’Honduras.