Will Smith: “Mi dimetto dall’Academy”, Oscar a rischio

Will Smith si è dimesso dall' Academy of Motion Pictures Arts and Sciences , l’associazione americana dei professionisti del cinema. La decisione arriva a quasi una settimana dallo schiaffo rifilato a Chris Rock durante la Notte degli Oscar . L’attore ha annunciato le sue dimissioni con un comunicato a Variety: "L'elenco di coloro che ho ferito è lungo e include Chris, la sua famiglia, molti dei miei cari amici e persone care, tutti i presenti e il pubblico a casa", ha detto Smith. "Ho tradito la fiducia dell'Academy. Ho privato altri candidati e vincitori della loro opportunità di celebrare ed essere celebrati per il loro lavoro straordinario. Sono affranto".

Will Smith verso l’addio all’Oscar

"Voglio far sì che l'attenzione vada di nuovo a coloro che la meritano, e consentire all'Academy di tornare all'incredibile lavoro che svolge per supportare la creatività e il talento", ha aggiunto la star. E infine: ”Il cambiamento richiede tempo e io mi sto impegnando per non permettere mai più alla violenza di prendere il sopravvento sulla ragione”. Will rischia ora di perdere l’Oscar conquistato per il film "Una famiglia vincente - King Richard”. Il Board dell’Academy ha aperto un procedimento disciplinare contro il 53enne, che avrà tempo di difendersi fino al 18 aprile.