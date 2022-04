Bambola Ramona: che lavoro fa oggi e perché ha lasciato la tv

Che fine ha fatto Bambola Ramona , la formosa modella che con abiti succinti e movenze sensuali ha incantato il pubblico maschile nelle seconde serate di Italia Uno all’interno del programma Cronache Marziane ? Dopo il successo improvviso ed inaspettato raggiunto nello show di Fabio Canino sono seguite altre partecipazioni sul piccolo schermo come concorrente di reality show, ospitate in diversi salotti tv e calendari sexy. Successivamente l'oblio: oggi Ramona Chorleau non lavora più nel mondo dello spettacolo.

Cosa fa oggi Bambola Ramona

"Ho cambiato totalmente e radicalmente vita, ho 39 anni. Sono stati anni difficili non lo nascondo, il successo è svanito e io mi sono dovuta reinventare e ripartire da zero, imparando ad accontentarmi", ha spiegato Bambola Ramona a Dagospia. "Lavoro presso l’ospedale Molinette di Torino e gestisco le consegne in tutti gli altri ospedali della città, in poche parole mi occupo di logistica all’interno del ramo sanitario", ha aggiunto l'ex soubrette che è diventata anche mamma di due gemelline. L'ultima apparizione televisiva risale a otto anni fa, nel salotto di Barbara d'Urso.

"Ho ridotto il seno"

Nel 2007 Bambola Ramona ha deciso di ridurre il seno: "Mi limitava in tutto, nei movimenti, nello sport, e stava iniziando a crearmi problemi alla schiena e di conseguenza alla postura. Quindi ho deciso di sottopormi a quest’operazione di riduzione e passare da una sesta ad una quarta, e posso dire di aver fatto la scelta giusta!". Dopo il parto, invece, ha rischiato di morire: "Mi sono svegliata in un lago di sangue e per un’ora mi sono trovata ad un passo dalla morte. Avevo avuto un’ emorragia molto forte in cui ho perso più di cinque litri di sangue! Per fortuna qualcuno dall’alto mi ha protetta e mi sono salvata…".