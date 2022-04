Belen col vestito lilla: "Ha copiato una famosa cantante, prezzo proibitivo"

Scollatissima e provocante: così si è presentata Belen Rodriguez a Le Iene. La conduttrice argentina ha indossato un abito corto lilla, con il quale ha messo in evidenza il seno perfetto e le gambe lunghissime. Lo stesso outfit è stato indossato lo scorso autunno da Ariana Grande al The Tonight Show, popolare programma della tv americana. Si tratta di una creazione dello stilista georgiano David Koma, che oggi vive e lavora a Londra. Il prezzo? Non alla portata di tutti: ben 1.627 euro! Belen ha completato il look con preziosi gioielli Damiani. Voto? 10 e lode.