Ucraina, "vestito da scimmia a Kiev": Flavio Insinna in lacrime

Durante la puntata serale de L'Eredità, su Rai Uno, Flavio Insinna si è lasciato andare ad un ricordo sull'Ucraina. L'attore e conduttore è stato a Kiev nel 2017, per commentare l'Eurovision. All'epoca c'era Francesco Gabbani a rappresentare l'Italia con la sua Occidentali's Karma. "Per quella sera mi ero comprato un vestito da scimmia, andando in giro per Kiev ricordo che la gente per strada sorrideva vedendomi... La vita dovrebbe essere così", ha rivelato Insinna faticando a trattenere le lacrime. Commossi pure alcuni dei suoi ospiti, tra cui Orietta Berti. "Questa guerra è folle, come tutte le guerre d'altronde", ha aggiunto Insinna. Gabbani, emozionato, ha invece detto: "Ho un bellissimo ricordo di quella sera a Kiev".