Panico all'Isola dei Famosi, Alvin: "Così siamo riusciti a scappare"

Alvin ha svelato alcuni retroscena dell'Isola dei Famosi targata Mediaset a Isola Party. Il conduttore è stato inviato di più edizioni del reality show. "In quattro anni ce ne sono stati di momenti critici. Forse durante la prima Isola, all’inizio. Quell’anno abbiamo avuto il grande uragano arrivato dagli Stati Uniti. La prima puntata non siamo riusciti a farla", ha fatto sapere. "Io a Cayo con poche persone giusto per far vedere che non c’erano le condizioni per fare il programma. Ero vestito con i sacchi della spazzatura, perché non ero pronto per un uragano. Anche le mutande erano fatte con i sacchetti di plastica, perché l’acqua entra ovunque. Non si è visto tutto in tv", ha aggiunto.