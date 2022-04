Grammy Awards, trionfo Batiste e Silk Sonic: sorpresa Olivia Rodrigo

Al Grand Garden Arena di Las Vegas è andata in scena la sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards. Tra outfit stellari, esibizioni da applausi e tanti premi, non sono mancate le sorprese ma anche le conferme. Tra queste sicuramente Jon Batiste, che si presentava alla serata con ben undici nomination. Aspettative rispettate, con la conquista di cinque statuette: quelle di Best American Roots Performance, Best American Roots Song, Best Score Soundtrack for Visual Media, Best Music Video e Album of the Year. Edizione memorabile per il duo Silk Sonic, formato da Bruno Mars e Anderson. La coppia ha vinto il premio Record of the Year, quello per la Canzone dell'anno e per la Migliore canzone R&B con "Leave the Door Open".