Blanco apre il tour in reggiseno: "Questo è il dresscode"

È partito ieri sera da Padova l’attesissimo tour, completamente sold out di Blanco. Sul web cominciano a circolare le prime immagini del cantante, vincitore a Sanremo 2022 in coppia con Mahmood. Proprio durante l’esecuzione di Brividi, il 19enne ha sfoderato una performance strappa applausi con indosso un reggiseno nero. Su Instagram, pochi giorni fa aveva invitato i fan a rispettare un dress code per il suo Blu Celeste Tour 2022: "Dress code per il tour: vestitevi fott****** BIANCO o NERO !!!”. Blanco sarà di scena questa sera nuovamente a Padova, poi doppia data (6 e 7 aprile) al Fabrique di Milano. Tra un mese rappresenterà l’Italia all’Eurovision di Torino, in coppia con Mahmood.