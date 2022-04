Maneskin al Circo Massimo, è sold out: 70mila biglietti venduti

I Maneskin continuano ad ottenere successi su successi. Dopo il riconoscimento a Los Angeles durante gli iHeart Music Awards 2022, dove hanno ricevuto il premio di "Best New Alternative Artist”, il gruppo vincitore di Sanremo 2021 torna a suonare live in Italia. Saranno tre gli appuntamenti per il 2022: giovedì 28 aprile all'Arena di Verona, giovedì 23 giugno allo Stadio Comunale di Lignano Sabbiadoro e infine il grande evento a Roma, al Circo Massimo. Proprio il concerto nella Capitale è diventato in poco tempo sold out, con 70mila biglietti venduti. Dopo l’esibizione davanti al pubblico romano, la band partirà per una tournée in alcuni dei più importanti festival internazionali, tra cui il Coachella.