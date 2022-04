Bruce Willis e la malattia: l'attore costretto a vendere le sue proprietà

Pensione anticipata per Bruce Willis. L'attore si è ritirato a causa della sua malattia, l'afasia, che gli impedisce di recitare. Si tratta di una grave patologia che comporta la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio. Secondo una fonte consultata da Page Six, l'ex marito di Demi Moore si stava preparando da tempo a questo momento, tanto che negli ultimi anni ha venduto più di una proprietà. "Ha scoperto di stare male tempo fa. Sapeva che quando la sua salute sarebbe peggiorata i suoi guadagni non sarebbero stati più quelli di una volta", ha spiegato l'insider.

Bruce Willis ha lasciato Hollywood

Bruce Willis si è disfatto di alcuni immobili di New York. Prima una villa - acquistata nel 2014 a 12 milioni di dollari e rivenduta a 7 - poi un duplex a Central Park per 17 milioni. Il diretto interessato aveva inizialmente confidato di voler vendere perchè non frequentava più di tanto la Grande Mela ma dietro questa decisione c'erano altre motivazioni ben più serie che vengono a galla solo ora. Inoltre, tra il 2018 e il 2019 la star si è sbarazzato della casa in montagna a Sun Valley, nell'Idaho, e di un complesso edilizio e alcuni terreni sulle isole di Turks e Caicos.