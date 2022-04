Grande Fratello Vip 7: spuntano i nomi dei primi due concorrenti

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è giunta al termine da poco ma già si parla della settima. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, a settembre potrebbe varcare la porta rossa Pamela Prati. "La showgirl starebbe facendo davvero di tutto pur di prendere parte alla prossima edizione del reality“, riporta Alberto Dandolo. Un'ipotesi però in bilico visto che la soubrette non è rimasta in buoni rapporti con Mediaset, e soprattutto con Barbara d'Urso, dopo la questione Mark Caltagirone. Il secondo, papabile, nome per il GF Vip 7 è invece quello di Veronica Cozzani, la mamma di Belen Rodriguez: a ipotizzare un suo possibile coinvolgimento è Nuovo. La donna è l'unica componente della famiglia argentina a non aver partecipato a nessun tipo di reality show.