Will Smith finisce in rehab dopo lo schiaffo agli Oscar 2022

Will Smith è entrato in un lussuoso rehab dopo lo schiaffo a Chris Rock agli Oscar 2022. Come fa sapere il Sun, l'attore ha deciso di intraprendere un percorso di riabilitazione per gestire l'ansia e lo stress che stanno attanagliando la sua vita. Il portale Latfan ha invece rivelato che anche la moglie di Will, Jada Pinkett Smith, è rimasta piuttosto turbata dal gesto del marito. L'attrice non si aspettava così tanta violenza da parte del collega e non ha mai chiesto protezione.