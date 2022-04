Isola dei Famosi, invasione di granchi e maltempo: naufraghi stremati

Grosse difficoltà per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022, che nelle scorse ore hanno dovuto fronteggiare una nuova emergenza. Le condizioni climatiche in Honduras in questo periodo non sono delle migliori. A distanza di alcune settimane sull’arcipelago si è abbattuta una nuova tempesta, che ha creato non poca preoccupazione e disturbo ai concorrenti del reality show targato Mediaset e condotto da Ilary Blasi. I concorrenti hanno dovuto costruire un riparo di fortuna dove hanno potuto proteggersi dalla pioggia battente. Ma tra le loro preoccupazioni c’era anche quella di proteggere il fuoco, fondamentale per cucinare e scaldarsi.