Isola dei Famosi anticipazioni: stasera entrano due nuovi concorrenti

Torna in prima serata su Canale 5 l'appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della settima puntata le coppie di naufraghi protagoniste di questa edizione verranno divise: chi prima giocava insieme da questo momento si ritroverà l’uno contro l’altro, divisi in due squadre avversarie. Solo una delle coppie avrà la possibilità di non essere scoppiata. Inoltre, una coppia tra Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi e Clemente Russo dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada.