GF Vip: "Senza Jessica Barù sarebbe uscito la prima sera"

Ad un mese di distanza dalla finale del Grande Fratello Vip 6 si continua ancora a parlare del reality di Canale 5 e dei vipponi di Alfonso Signorini. Nelle ultime ore infatti, Biagio D’Anelli ha detto la sua su Barù e la vincitrice Jessica Selassié. In risposta ad alcune domande su Instagram, D’Anelli ha commentato il percorso che ha fatto la principessa etiope nella Casa di Cinecittà. “È sbocciata come un fiore”, ha detto Biagio sulla sua ex coinquilina. Ma non è tutto perché D’Anelli ha poi proseguito con le sue lodi per l’ex protagonista di Riccanza definendola una “ragazza dolcissima”. Ha poi aggiunto che in una parola Jessica può essere definita “fenice”, una figura mitologica che risorge dalle proprie ceneri.

Le critiche di Biagio D'Anelli

Se l’opinionista di Barbara d’Urso ha profuso parole al miele per la bella Princess, cosa diversa invece è stato per il finalista Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca è stato messo alla graticola da D’Anelli. Ad un fan che gli chiedeva un commento sulle dichiarazioni fatte dal nobile toscano nei confronti della Selassié, Biagio ha replicato caustico: “Barù se non avesse avuto lei, sarebbe uscito la sera stessa che ha varcato la porta rossa”. Affermazioni che non lasciano alcun dubbio sul sentimento di D’Anelli nei confronti del nobile toscano. Dopo la sua recente intervista a Verissimo, tra l'altro, pare che Jessica abbia defollowato Barù da Instagram.

Le ultime dichiarazioni di Barù

A Silvia Toffanin, Gherardo Gaetani d’Aragona ha ribadito ancora una volta di essere single e di non aver incontrato Jessica. "Non l’ho ancora vista, ho visto Davide due volte e nessun altro. Se ho voglia di vederla e mi interessa? Non l’ho ancora vista, certo che mi piacerebbe rivederla", ha affermato l'ex gieffino. E poi ancora: “Non sono innamorato, ma l’ho detto anche l’ultima volta. Voglio mettere la parola fine a questa storia che non è mai esistita. Le voglio bene. La guardavo con un affetto e amore profondo per un’amica. La volevo? Ma sì, io voglio tante cose, però insomma. Quello non è uno standard. Ho voglia di qualcosa…come si può dire? No, lasciamo stare”.