Britney Spears è incinta per la terza volta!

Britney Spears è nuovamente in dolce attesa. La cantante americana ha divulgato nelle scorse ore la lieta notizia che ha scatenato l'inevitabile entusiasmo dei fan. L'artista ha annunciato la sua terza gravidanza condividendo un post sul suo account ufficiale su Instagram. Nel suo messaggio ha raccontato come ha fatto ad accorgersi della nuova maternità: negli ultimi giorni aveva notato di aver preso un po' di peso dopo una vacanza a Maui con il suo compagno Sam Asghari . Ed è stato proprio quest'ultimo ad ironizzare sui chili presi attribuendoli al buon cibo degustato durante il viaggio, ma la popstar ha voluto approfondire, quindi ha scoperto di essere incinta del terzo figlio . Stando a quanto si legge nel suo post, la Spears passerà buona parte della sua gestazione in casa, al riparo dagli sguardi indiscreti dei paparazzi.

La depressione perinatale

L'artista è già madre di due ragazzi: Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15, nati dal matrimonio con Kevin Federline. L'arrivo del nuovo bebè ha portato la Spears a ricordare le precedenti gravidanze ed i momenti vissuti, che non sono stati sempre belli: "Quando ero incinta ho avuto la depressione perinatale, ed è assolutamente orribile". È passato del tempo da allora e l'approccio a questo tipo di situazioni è molto cambiato, cosa che ha sollevato non poco la star. Primo figlio quindi in arrivo per la coppia Britney Spears e Sam Asghari. Lo scorso settembre è arrivata la proposta di nozze: ad oggi non è chiaro se il matrimonio verrà celebrato prima o dopo il parto.