Perché Temptation Island non andrà in onda quest'estate

Temptation Island cancellato dal palinsesto televisivo dell'estate 2022? Stando a quanto anticipato dal portale Tvblog, il popolare show prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi potrebbe non andare in onda prossimamente. Al momento la produzione del programma sarebbe infatti ferma. Di recente i rumors hanno riferito che ci sarebbero stati dei problemi tra la casa di produzione della moglie di Maurizio Costanzo e la società che detiene i diritti internazionali del format. Al riguardo però Filippo Bisciglia aveva esortato tutti ad ascoltare solo e soltanto le parole della De Filippi. "Non parlo di Temptation Island con Maria da novembre. Posso leggere, sentir dire a destra e a sinistra qualsiasi cosa, ma per me l'ultima e l'unica parola che conta è quella di Maria", aveva detto il conduttore a Vanity Fair.