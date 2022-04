Paura a L’Isola dei Famosi: Nicolas Vaporidis si accascia durante una prova

Paura per Nicolas Vaporidis durante la puntata del lunedì de L’isola dei famosi. L’attore si è sentito male dopo aver sostenuto la prova del Girarrosto contro Roger. Entrambi i concorrenti erano chiamati a rimanere appesi ad un marchingegno rotante. Dopo aver resistito per qualche minuto, ad un certo punto Vaporidis ha avuto un mancamento e si è accasciato a terra. L’attore ha accusato un forte mal di testa. Preoccupati, gli autori lo hanno portato in infermeria per accertarsi delle condizioni fisiche. Allarme sui social: “Aiutatelo, non sta bene”, scrivono i fan. Nicolas è rientrato in Palapa al momento delle nomination.