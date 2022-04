Barbara d’Urso, clamoroso sfogo in un fuorionda: “Mi avete fatto saltare?”

Nell’ultimo anno, la presenza a Canale 5 di Barbara d’Urso è stata decisamente ridotta. Relegata a Italia 1 a condurre La Pupa e Il Secchione Show, la conduttrice si è vista tagliare Live - Non è la d’Urso, Domenica Live e Grande Fratello. Carmelita non ha mai fatto nessun cenno al suo ridimensionamento, ma, in un fuorionda andato in onda prima di Pomeriggio Cinque, l’ex Dottoressa Giò si è lasciata scappare una frase, che è sembra riferita ai piani alti Mediaset.