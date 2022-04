Siparietto social tra Ilary Blasi e i figli Cristian e Chanel. La conduttrice è entrata nella camera di Chanel, mentre il figlio maggiore si trovava in compagnia di un amico. "La segui l’Isola?”, ha chiesto l’ex letterina a Emiliano, amico di Cristian, che ha risposto: “Abbastanza”. Poi la domanda a bruciapelo: "Chi sta in nomination? Chi è al televoto? Bugiardi!”. Poi arriva Chanel: “Chany, stai attenta non ti fare fregare”.