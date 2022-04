Isola dei Famosi, Savino show: va nel camerino di Ilary Blasi in mutande

C'è una sorpresa per Ilary. Al termine dell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, la conduttrice ha dovuto fare i conti con una visita "inaspettata": Nicola Savino si è presentato nel camerino della Blasi in mutande, canottiera e pantofole. L'inedito look dell'opinionista ha messo in imbarazzo Ilary che ha reagito con una lunga risata. "No dai ti prego Nicola" - ha esclamato la conduttrice ridendo. "Perché che c'è di male scusami", ha replicato Savino che ha poi aggiunto: "Non l'hai mai visto Francesco (Totti) così"?. La Blasi ha continuato a ridere ininterrottamente così come gli altri collaboratori che erano con lei nel camerino. Il divertente siparietto è stato postato da Ilary nelle stories di Instagram: "Succede al termine della puntata" - il commento della conduttrice.