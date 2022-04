Ornella Vanoni shock: “Sento le voci”

Ornella Vanoni è costretta a sospendere il suo tour. A 87 anni, la signora della canzone italiana si concederà un periodo di riposo assoluto, dopo un periodo particolarmente complicato dal punto di vista fisico e mentale. “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa”, ha rivelato nella sua confessione l’artista, come riporta Il Corriere della Sera. “In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo”.