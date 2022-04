La confessione di Antonella Elia: “Se non fosse morto…”

Antonella Elia ha alle spalle una serie di lutti molto dolorosi. L’opinionista de La Pupa e il Secchione Show ha perso la madre quando aveva 1 anno e mezzo e il padre quando era adolescente in un tragico incidente."Rimasero coinvolti anche Paolo Barison e l’allenatore Nicola Radice. Dopo la sua morte venni affidata a Paola (compagna del padre, ndr)", ha dichiarato a Il Corriere della Sera. Se non fosse morto il padre, ammette Antonella, di sicuro non avrebbe intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. “Mai, glielo garantisco al 100 per 100. Per farle un esempio: io volevo frequentare il liceo artistico e poi entrare all’Accademia Albertina, la pittura credo sia la mia vera passione, lui mi costrinse a iscrivermi al classico. Figuriamoci cosa avrebbe detto vedendomi fare la modella o l’attrice, non me lo avrebbe mai permesso”.