“Non è l’amante”, clamorosa gaffe di Amadeus con Raoul Bova a I Soliti Ignoti

Imbarazzante lapsus durante I Soliti Ignoti per Amadeus. Nella fase finale del gioco di Rai 1, il conduttore stava per rivelare l’identità del parente misterioso a Raoul Bova, arrivato negli studi televisivi per presentare la nuova stagione di Don Matteo, che lo vede nel cast con un ruolo da protagonista. Ad un certo punto, il direttore artistico di Sanremo si è confuso e invece di dire “non è la madre”, riferendosi a uno degli ignoti, ha detto: “Antonella, 50 anni. Non è l’amante dell’ignoto numero…”. Amadeus si è subito scusato, mentre Bova, divertito ha commentato: “Amante?! Ohohoh, poi ero io…”. "Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l’ignoto del numero 5″, si è giustificato il presentatore Rai.