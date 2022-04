Maria De Filippi: “Stavo per svenire in studio”

Maria De Filippi stava per avere un mancamento durante uno dei suoi programmi. La conduttrice ha rivelato l’aneddoto parlando con Luigi Strangis, uno dei concorrenti di Amici, affetto da diabete. Nell’invitare il ragazzo a chiedere lo zucchero quando ne sente il bisogno, Maria ha raccontato: “Mi è capitato una volta una cosa simile. E sono scappata. Ero seduta ed ho pensato che stavo per svenire. Avevo la sensazione che poteva accadere e sono andata nel panico. Ho detto a Luca Zanforlin (all'epoca autore e co conduttore, ndr) di andare avanti al posto mio, mi sono fatta misurare la pressione e sono rientrata. Non so cosa è stato all'epoca, ma per un anno me lo sono trascinato. Se mi accadesse tutti i giorni non sarebbe facile".