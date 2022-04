Isola dei Famosi anticipazioni: tentazione per Guendalina ed Edoardo

Nono appuntamento con l'Isola dei Famosi . Alla guida del reality show c'è, come sempre Ilary Blasi, supportata dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della puntata verranno prese importanti decisioni: su tutte, la tentazione cui si troverà di fronte Guendalina Tavassi e che coinvolgerà anche il fratello Edoardo . Protagonista anche Marco Cucolo, che sarà invece impegnato in una prova d'amore per Lory Del Santo: se accetterà, potrà regalare un vantaggio alla sua dolce metà.

Isola dei Famosi, tornano due naufraghi

Non solo. Nella puntata in onda questa sera in prima serata su Canale 5 rientreranno in gara - diventando di fatto due membri ufficiali delle tribù Tiburon e Cucaracha - due naufraghi di Playa Sgamada. La sentenza sarà pronunciata dal televoto: gli spettatori potranno fornire la propria preferenza attraverso quattro canali, vale a dire l'App di Mediaset Infinity, il sito web ufficiale, la Smart Tv o un Sms. Il pubblico da casa sarà chiamato in causa anche per un'importante decisione circa la prova leader. Inoltre, o Jeremias Rodriguez o la coppia Estefania Bernal-Roger Balduino Roger Balduino dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. In coda alla scaletta, le nuove nomination coordinate da Alvin.