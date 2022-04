Ilary Blasi chic col reggiseno "d'oro": quanto costa e dove comprarlo

Ilary Blasi incanta ancora una volta per l' outfit da urlo indossato nel corso dell'ultima puntata dell 'Isola dei famosi , andata in onda lunedì 18 aprile. Sopra al vestito total black, la moglie di Francesco Totti ha indossato un reggiseno "d'oro", che ha impreziosito l'abito e al contempo incuriosito il pubblico televisivo.

Quanto costa il reggiseno di Ilary Blasi

Il vestito scelto dalla conduttrice dell'Isola dei Famosi è del brand 'Alice + Olivia' e il costo è di 387 euro. Il reggiseno "d'oro" è invece di Foreva ed è disponibile sul sito ufficiale del marchio. Il suo prezzo? 160 euro. Non è la prima volta che la presentatrice stupisce per i suoi look. Nelle scorse puntate del reality di Canale 5, ad esempio, ha sfoggiato dei preziosi polsini gioiello che, neanche a dirlo, sono diventati subito di tendenza.