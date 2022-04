Isola dei famosi, Jovana Djordjevic e l'incidente hot: si alza troppo il vestito!

L'incidente hot

Il vestitino corto ed attilato che Jovana indossava per l'occasione sulle scale è salito pericolosamente, un po' troppo secondo alcuni, mostrando qualcosa in più delle gambe dell'incantevole modella. Una volta raggiunta Ilary Blasi, la Djordjevic sembrava molto scossa, probabilmente forte era anche l'emozione del momento, come ammesso dalla stessa ex concorrente. Intanto su Instagram spunta un lungo messaggio rivolto ai 369mila follower e a tutti quelli che hanno seguito Jovana in questa avventura.

Il messaggio di Jovana su Instagram

Ecco il mesaggio integrale scritto da Jovana su Instagram (in un italiano quasi perfetto): "Si vede tutto sulla mia faccia, non ho mai saputo nascondere i sentimenti... Comunque ieri sera non potevo parlare e volevo dire molto. Sono ancora molto emozionata. Prima di tutto, voglio ringraziare tutti voi che avete votato per me, non potevo credere al feedback che ho ricevuto. Vi amo tutti!!! Il motivo della mia uscita (come tutti voi sapete) riguardava la salute. Ho avuto un piccolo pezzo di filo dall'operazione al seno che ho fatto alcuni anni fa e un punto era fuori (a causa della perdita di peso). Sono andata dal dottore perché ho volevo che si tirasse fuori. Quello che non mi aspettavo era il risposta del chirurgo locale che mi diceva che doveva tagliarmi con almeno 2 punti e che dovevo riposare almeno 5 giorni dopo, prendere l'antibiotico ecc… Non ero d'accordo con lui perché sapevo che si può fare senza tagli inutili, quindi ho detto che volevo rimanere come sono senza fare un "intervento" (il rischio di infezione era alto anche lì, con il tempo e le condizioni in cui vivevamo). Non volevano alcun rischio e ho avuto una scelta: restare e fare l'operazione o lasciare il gioco. Ovviamente, ho scelto l'altra opzione. Appena arrivata a Milano sono andata direttamente dal chirurgo di mia fiducia che ha preso il filo in meno di 10 secondi SENZA tagli, medicine ecc. Ero pronta per tornare subito in Honduras ma quello non è stato possibile. Quindi, questo è stato il motivo per cui sono andata via. Non mollo mai, la mia personalità non me lo permetterebbe. Io sono una che sempre va avanti! Sono andata per vincere, non per tornare, ma alcune cose sono più grandi di te... Comunque, questa è stata una delle esperienze più difficile e belle che abbia mai avuto e sono felice di aver vissuta la possibilità di provare almeno, però sono anche molto triste per lasciare il gioco così presto, ci tornerei subito se fosse possibile!".