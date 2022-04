Baby di Dirty Dancing shock: "La rinoplastica mi ha rovinato la carriera"

Jennifer Grey, protagonista del celebre film Dirty Dancing, è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista rilasciata al settimanale americano People. La star ha menzionato le gravi conseguenze subite in seguito ad un intervento di chirurgia estetica. Nel suo libro 'Out of the corner' l'attrice ha analizzato ciò che definisce il fallimento della sua carriera: "Ho capito che sono stata io ad autoescludermi".