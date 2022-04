Isola dei famosi cambia giorno: anticipazioni decima puntata

Venerdì 22 aprile, in prima serata su Canale 5, decimo appuntamento con L’Isola dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi, con il supporto degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel corso della serata le tribù dei Tiburon e dei Cucaracha verranno sciolte: da questo momento i naufraghi lotteranno l’uno contro l’altro per la vittoria finale. Ma non tutti i concorrenti faranno parte della gara. Ci sarà infatti un’eliminazione a sorpresa, che porterà uno dei naufraghi dalla Palapa a Playa Sgamada.