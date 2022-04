Johnny Depp sorprende tutti: "Mai visto i Pirati dei Caraibi"

"I pirati dei Caraibi? Non l'ho mai visto". Johnny Depp stupisce tutti e durante il processo per diffamazione all'ex moglie Amber Heard, dichiara di non aver mai avuto l'occasione di vedere il film che lo ha visto protagonista e che ha incassato oltre 654 milioni di dollari. "Ma credo che sia andato abbastanza bene", ha detto in aula, riferendosi al primo capitolo della saga, La maledizione della prima luna. "Il capitano Jack Sparrow può fare cose che io non potrei mai fare. Poteva dire cose che io non potrei mai dire. Per me è stato un modo per portare un personaggio al limite e correre un rischio nel farlo", ha dichiarato l'attore. "Ma ho pensato che se fosse andata a buon fine, Sparrow avrebbe potuto essere un personaggio amato dai bambini di cinque anni come da quelli di 45 anni, 65 anni e 85 -anni nello stesso modo in cui lo è Bugs Bunny".