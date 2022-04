Concerto Primo Maggio 2022: cantanti e conduttori

Trepidante attesa per il Concerto del Primo Maggio 2022 che, come consuetidine, anche quest'anno si terrà in piazza San Giovanni a Roma. Un evento che dopo due anni di pandemia e l'attuale guerra in Ucraina assume un significato ancora più importante per gli italiani. La kermesse musicale sarà trasmessa in diretta su Rai 3 e su Rai Radio 2 domenica 1 maggio dalle ore 15,30 alle ore 19 e successivamente dalle 20 alle 24. L'evento può essere seguito in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma Raiplay.