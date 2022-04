Sabrina Salerno shock: "Mi ha rubato milioni di euro"

Sabrina Salerno è tornata a far parlare di sé per alcune rivelazioni fatte nel corso di una recente intervista al Messaggero, dove ha raccontato una dolorosa vicenda che l'ha segnata particolarmente e avvenuta in passato. Agli inizi della sua carriera artistica, la cantante pare si sia messa nelle mani dell'uomo sbagliato. "Avevo solo 17 anni quando ho iniziato ad avere successo. E non avendo una famiglia normale, ho accettato situazioni che mai avrei dovuto accettare", ha riferito l'ex concorrente di Ballando con le Stelle.