Ecco Alec Baldwin che prova la pistola prima dell'incidente sul set

SANTA FE (Stati Uniti) - La polizia della contea di Santa Fe, nel New Mexico, ha diffuso un video dei momenti vicini all'incidente dello scorso 21 ottobre, sul set del film "Rust", quando l'attore Alec Baldwin ha involontariamente ucciso la direttrice della fotografia Halyna Hutchins e ferito il regista Joel Souza, sparando con una pistola caricata per errore con proiettili veri. Nelle immagini si vede Baldwin, in abiti da cowboy, che prova la pistola poco prima della tragedia. Le forze dell'ordine locali hanno anche condiviso le foto scattate sulla scena con Hutchins che riceve le prime cure dai paramedici dopo essere stato colpita a morte: la donna è morta poco più tardi nel volo che la stava portando in ospedale ad Alburquerque. In una dichiarazione, lo sceriffo Mendoza di Santa Fe, che sta indagando sull'incidente, ha affermato che l'indagine "rimane aperta e in corso". Mendoza ha spiegato che sono in corso indagini della scientifica sulle armi da fuoco, l'analisi delle impronte digitali, l'analisi del telefono di Baldwin e si attende il rapporto del medico legale. L'inchiesta della polizia non è ancora conclusa, ma ieri l'Ufficio dello Sceriffo ne ha depositata una prima parte presso la procura che, a fine indagini, deciderà sulle incriminazioni.