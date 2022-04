Megan Fox e Machine Gun Kelly horror: "Beviamo il nostro sangue"

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono tornati alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista alla rivista Glamour UK, al quale hanno fatto delle confessioni clamorose. La coppia, che presto convolerà a nozze, era già nota per indossare al collo una fiale di sangue del partner. Ma non si sono fermati solo a questo, arrivando al punto di bere anche il contenuto della stessa.

Le abitudini horror di Megan Fox e fidanzato

"Immagino che bere il sangue l'uno dell'altra potrebbe fuorviare le persone, potrebbero immaginarci con i calici in stile Game of Thrones mentre beviamo il nostro sangue", ha affermato la star per poi aggiungere che in realtà si tratta solo di poche gocce. Un'abitudine non nuova per loro, visto che in passato avevano dichiarato di aver già bevuto un po' del rispettivo sangue. Megan Fox ha poi rivelato che: "Lui sarebbe disposto a tagliarsi il petto con un vetro e dire 'Prendi la mia anima'". L'attrice ha ammesso che "qualcosa del genere è accaduto molte volte".