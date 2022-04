Amici 21, Christian si esibisce in Vaticano: fan i delirio sui social

ROMA - Christian Stefanelli è stato uno degli allievi più amati in assoluto dell'edizione di Amici 21. Il ballerino è stato recentemente eliminato dal talent, ma per lui è arrivata subito una grande occasione che ha fatto scaldare nuovamente il cuore dei fans. Christian sarà infatti impegnato, in veste di ospite d’onore, ad un evento davvero molto prestigioso in Vaticano: un incontro nel corso del quale ballerà per la prima volta dopo la fine della sua esperienza nella scuola di spettacolo più amata d’Italia. L’evento si chiama “Ethic New Deal. Un futuro sostenibile per i Professionisti” e ad anticipare la sua partecipazione all’evento è stato lo stesso Christian, che nelle sue Stories ha condiviso una serie di immagini “backstage” prima di salire sul palco che hanno letteralmente scatenato i social con tantissimi tweet di incoraggiamento. Il ballerino è entrato nei cuori dei telespettatori non solo per il suo talento ma anche per il suo rapporto speciale con il collega, Mattia, che è purtroppo stato costretto a lasciare il programma a causa di un infortunio. In Vaticano la sua prima grande esibizione, non davanti agli occhi di Papa Francesco, ma sarà per la prossima volta.