Avatar 2, Disney rivela data di uscita e nome ufficiale

Buone notizie per gli amanti dei film fantasy: Disney ha rivelato la data di uscita ed il nome ufficiale del sequel di Avatar. Il movie sarà disponibile dal 14 dicembre 2022 e avrà come titolo: "Avatar: The way of water". Fornite dalla società di produzione anche ulteriori notizie sulla saga. Stando a quanto svelato, la celebre pellicola (uscita nel 2009) sarà ridistribuita dal 23 settembre 2022 in scala mondiale con suoni e video rimasterizzati.